«الأرصاد» تعلن انخفاض درجات الحرارة اليوم الأحد بالمحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأحد، تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بعد أن شهد الأيام الماضية موجات ارتفاع وصلت خلالها الحرارة في بعض المدن لـ45 درجة مئوية.

وكشفت الأرصاد، أن انخفاض درجات الحرارة نتيجة للتحسن النسبي في الأحوال الجوية على شمال البلاد؛ ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس حار رطب على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد، أن وجود نشاط للرياح علي أغلب الأنحاء ساعد في انخفاض درجات الحرارة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس إذ يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، لافتة إلى أن هناك احتمالية لفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.

وجاءت درجات الحرارة على كافة مدن ومحافظات الجمهورية، على النحو التالي:

القاهرة 34 25.

العاصمة الإدارية 34 256 .

أكتوبر 34 24.

بنهــــا 34 25.

دمنهور 33 25.

وادي النطرون 34 24.

كفر الشيخ 33 24.

المنصورة 34 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 34 25.

طنطا 34 24.

دمياط 32 24.

بورسعيد 32 25.

الإسماعيلية 35 23.

السويس 35 24.

العريش 32 24.

رفح 32 24.

رأس سدر 36 25.

نخل 37 22.

كاترين 34 17.

الطور 35 26.

طابا 37 25.

شرم الشيخ 40 30.

الإسكندرية 30 24.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 24.

السلوم 31 23.

سيوة 35 23.

رأس غارب 38 28.

الغردقة 39 28.

سفاجا 38 29.

مرسى علم 38 28.

شلاتين 38 29.

حلايب 35 29.

أبو رماد 36 29.

رأس حدربة 35 28.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 23.

المنيا 36 24.

أسيوط 36 23.

سوهاج 38 25.

قنا 42 26.

الأقصر 42 27.

أسوان 43 29.

الوادي الجديد 40 27.

أبوسمبل 41 29.