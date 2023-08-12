هل تتعرض مصر لموجات حارة جديدة في أغسطس؟.. «الأرصاد» توضح

بعد الموجة الحارة الشديدة التي تعرضت لها أنحاء البلاد خلال يوليو الماضي، والارتفاع الكبير في درجات الحرارة أوائل أغسطس الجاري، كثر التساؤل عن حالة الطقس والتوقعات خلال الأيام المتبقية من شهر أغسطس، وهل تشهد البلاد موجات حارة أخرى.

وتقدم «الوطن»، خلال هذا التقرير تفاصيل توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وفقا لما أوضحت الدكتور ة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تحسن حالة الجو حتى نهاية الأسبوع الجاري

وقالت غانم، في تصريحات لـ«الوطن» إن حالة الجو تشهد انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة على غير المعتاد في شهر أغسطس من كل عام، الذي يشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التحسن في الأحوال الجوية يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتستمر تلك الحالة من الطقس اللطيف، حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأرجعت غانم التحسن النسبي فىي حالة الجو إلى تأثر البلاد، بامتداد مرتفع العروض الوسطي، الذي يتزامن مع كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فضلا عن كتل هوائية شمالية منخفضة ومعتدلة في حرارتها.

وأشارت غانم إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة قد يعود مرة أخرى خلال الأيام المتبقية من شهر الصيف (أغسطس)، لافتة إلى احتمالية ارتفاع درجات الحرارة خلال الشهر لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

ارتفاع آخر في درجات الحرارة

ونوهت غانم إلى أن التوقعات تشير إلى أن أن درجات الحرارة قد تتخطى 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، موضحة أنها لن تكون مماثلة للموجة الحارة التي شهدتها البلاد خلال يوليو الماضي.

وتابعت بأن الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة يستمر لمدة يومين أو ثلاثة على الأكثر، على خلاف ما حدث في يوليو الماضي ثم تعاود درجات الحرارة إلى حالتها الطبيعية، لافتة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة الذي يساعد بشكل كبير على الإحساس بحرارة الجو.