رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الأرصاد» تؤكد: أجواء ممتعة وطقس معتدل حتى هذا الموعد

كتب:

مريم جاد
07:49 ص | الأحد 13 أغسطس 2023
الإعلامى عمرو خليل

الإعلامى عمرو خليل

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية، استمرار تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة.

مزيد من التحسن في الأحوال الجوية

وتوقع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، مزيدا من التحسن في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن سرعة الريلاح تصل لـ 35 كم/ ساعة.

طقس معتدل وأجواء ممتعة لنهاية الأسبوع

وواصل: «توقعات بالطقس المعتدل حتى نهاية الاسبوع الحالي عل الاقل ودرجات الحرارة.. الاجواء الممتعة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وارتفاعات الأمواج بالبحرين الأبيض والمتوسط لن تتجاوز المترين في أسوأ الأحوال، بما يسمح بممارسة كافة الأعمال الطبيعية من الصيد وخلافه».

اقرأ المزيد:

هل تتعرض مصر لموجات حارة جديدة في أغسطس؟.. «الأرصاد» توضح

«الأرصاد»: نشاط للرياح يقلل نسب الرطوبة.. وسحب منخفضة على شمال البلاد

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا.. خفيفة وأجواء أكثر من رائعة

«الأرصاد» تعلن موعد تحسن حالة البحر في 5 محافظات.. أبرزها الإسكندرية

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا: حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 34
بقلم مريم جاد