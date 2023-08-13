«الأرصاد» تؤكد: أجواء ممتعة وطقس معتدل حتى هذا الموعد

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية، استمرار تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة.

مزيد من التحسن في الأحوال الجوية

وتوقع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، مزيدا من التحسن في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن سرعة الريلاح تصل لـ 35 كم/ ساعة.

طقس معتدل وأجواء ممتعة لنهاية الأسبوع

وواصل: «توقعات بالطقس المعتدل حتى نهاية الاسبوع الحالي عل الاقل ودرجات الحرارة.. الاجواء الممتعة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وارتفاعات الأمواج بالبحرين الأبيض والمتوسط لن تتجاوز المترين في أسوأ الأحوال، بما يسمح بممارسة كافة الأعمال الطبيعية من الصيد وخلافه».