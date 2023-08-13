اشتراطات قبول طلاب الثانوية العامة في المعاهد الصحية الشرطية

حددت وزارة الداخلية شروطًا للقبول في المعاهد الفنية الصحية الشرطية للذكور والإناث وللقبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، مؤكدة ضرورة توافر تلك الشروط وفقًا لما ذكرته وزارة الداخلية.

شروط التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية

وعن شروط التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة «علمي علوم» أو لخريجي الثانوية الأزهرية.

وتتضمن تلك الشروط ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية، وألا يزيد على 25 سنة في أول أكتوبر 2023، وأن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وألا يقل الطول عن 160 سنتيمترًا للإناث، 165 سنتيمترًا للذكور، وألا يزيد الوزن على ناتج طرح 100 من طوله (الوزن= الطول-100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كيلوجرامات.

كما اشترط أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم أو الشهادة الثانوية الأزهرية «علمي» للعام الدراسى الحالي 2022-2023 أو أي أعوام سابقة، مع مراعاة ما ورد في البند الثاني فيما يتعلق بسن المتقدم أول أكتوبر 2023 بحد أدنى 60%.

وجاء من بين الشروط ألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائيًا «بالنسبة للذكور» ويتم تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائى منها للجنة قبول الطلبات قبل بدء الاختبارات، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

و ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، و ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائى، وأن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة.

وينبغي ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، وأن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد، أن يقر الطالب بقبوله العمل في أي جهة شرطية وفقًا لاحتياجات العمل.