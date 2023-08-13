مع تحسن حالة الجو.. أسعار تذاكر الدخول والخدمات في 4 متنزهات بالقاهرة

كشف التقرير اليومي لحالة الطقس الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار حالة تحسن الأحوال الجوية، وهو ما يحفز الكثير من المواطنين للخروج إلى التنزه.

وتقدم الوطن ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها للقراء رصد لعدد من الحدائق وأسعار دخولها والخدمات التي توفرها لراغبي التنزه.

أسعار تذاكر دخول الحدائق في محافظة القاهرة

تحظى محافظة القاهرة بقائمة طويلة لعدد من الحدائق، منها 4 حدائق للتنزه يمكنك التعرف على مميزاته وأسعار تذاكر دخولها، والخدمات التي توفرها.

أسعار تذاكر الدخول في حديقة الأزهر

تعد حديقة الأزهر من أبرز المتنزهات في القاهرة، وتوجد بها أماكن ترفيهية للأطفال، ويبلغ سعر تذكرة الدخول للبالغين 35 جنيه خلال الأيام من السبت إلى الخميس، و40 جنيه يوم الجمعة، وسعر تذكرة الدخول للأطفال من عمر سنتين إلى 8 سنوات 25 جنيه في الأيام من السبت إلى الخميس، ويوم الجمعة 30 جنيه.

سعر تذكرة دخول الحديقة الدولية

تقع الحديقة الدولية في نطاق حي مدينة نصر، ويبلغ رسم الدخول 10 جنيهات للفرد.

سعر تذكرة دخول حديقة الفسطاط

حديقة الفسطاط من المتنزهات الواسعة، وتضم خدمات ترفيهية للكبار والصغار، وتقع الحديقة في منطقة مصر القديمة، ويبلغ رسم الدخول 5 جنيهات للفرد.

سعر تذكرة دخول حديقة الميريلاند

تقع حديقة الميرلاند فى حي مصر الجديدة بالقاهرة، وتبلغ مساحتها 50 فدان، وسعر تذكرة الدخول خلال الأيام من الأحد إلى الخميس 20 جنيها، ويومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية 30 جنيها.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم الأحد العظمى والصغرى

القاهرة 34 - 25.

العاصمة الإدارية 34 - 25.

أكتوبر 34 - 25.

بنها 33 - 24.

دمنهور 33 - 24.

وادي النطرون 34 - 23.

كفر الشيخ 32 - 24.

المنصورة 34 - 24.

الزقازيق 34 - 24.

شبين الكوم 33 - 23.

طنطا 33 - 23.

دمياط 30 - 25.

الإسماعيلية 34 - 23.

السويس 33 - 24.

العريش 30 - 24.

رفح 30 - 24.

رأس سدر 40 - 25.

نخل 38 - 20.

كاترين 33 - 17.

الطور 36 - 26.

طابا 36 - 25.

العلمين الجديدة 30 - 23.

مطروح 32 - 23.

السلوم 32 - 24.

سيوة 36 - 23.

رأس غارب 37 - 28.

سفاجا 37 - 29.

مرسى علم 38 - 29.

شلاتين 40 - 28.

حلايب 37 - 30.

أبو رماد 38 - 30.

رأس حدربة 37 - 28.

الفيوم 36 - 24.