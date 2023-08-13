هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح مساء (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء في نهار اليوم الأحد ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف: «في فترات الليل يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويكون ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، وبخاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح».

النشاط النسبي للرياح يؤدي إلى عدم الإحساس بتأثير نسب الرطوبة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن النشاط النسبي للرياح يؤدي إلى عدم الإحساس بتأثير نسب الرطوبة في الجو، ويلطف الأجواء بشكل كبير، وبالتالي، فإننا نشعر بنسمات الهواء اللطيفة في فترات الليل وساعات المساء.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «من المتوقع أن يستمر التحسن في الأحوال الجوية حتى نهاية هذا الأسبوع على الأقل، ومن المتوقع أن يشهد اليوم فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق جنوب سيناء، ولكنها لن تؤثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية».