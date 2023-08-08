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الفلبين تدعو الصين لوقف الأنشطة غير القانونية في مياهها الإقليمية

كتب:

شريف سليمان
08:08 ص | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
بحر الصين الجنوبي

بحر الصين الجنوبي

«لن نتخلى عن أي منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي»، هكذا عبرت الفلبين عن تمسكها بالسيادة على المناطق المتنازع عليها في مياه بحر جنوب الصين، منددة بمحاولات الصين المستمرة للهيمنة على كل مياه الممر المائي دون منحها أي حقوق للدول الأخرى المطلة عليه.

دعوة فلبينية للصين

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الفلبين تدعو الصين لوقف الأنشطة غير القانونية في مياهها الإقليمية»، ولم تكتفِ مانيلا بتلك التصريحات بل استدعت سفير بكين لديها غداة اتهامها لخفر السواحل الصينيين بإطلاق خراطيم المياه على زوارقها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

من جانبه، أدان المتحدث باسم الأمن القومي الفلبيني، ما أسماه الاستخدام المفرط وغير القانوني لسفينة خفر السواحل الصينية خراطيم المياه ضد زورق الإمداد الفلبيني العسكري، وإطلاق المياه عليه.

زعم صيني بملكية البحر

وتزعم الصين ملكيتها الكاملة للممر المائي الاستراتيجي، متجاهلة حكما صادرا عام 2016 عن محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي، التي قضت بأن المطالبة التاريخية للصين بمعظم البحر لا أساس لها.

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بقلم شريف سليمان