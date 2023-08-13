6 معلومات عن مشروع الإسكان البدوي بطور سيناء

أعلنت محافظة جنوب سيناء مد فترة سحب استمارات الإسكان البدوي لأهالي قرية الوادي التابعة لمدينة طور سيناء لخمسة أيام أخرى تبدأ من اليوم.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، في بيان إنه تم مد فترة سحب استمارات الإسكان البدوي بالمدينة لإتاحة الفرصة للجميع، للتقديم بداية من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري، بمواعيد العمل الرسمية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة طور سيناء.

مشروع الإسكان البدوي بطور سيناء

وتنشر «الوطن» أبرز معلومات عن مشروع الاسكان البدوي بقرية الوادي وفقا للوحدة المحلية لمدينة طور سيناء.

- يستهدف المشروع قاطني قرية الوادي بمدينة طور سيناء.

- يتضمن مشروع الإسكان البدوي 60 منزلًا.

- تتضمن منازل الإسكان البدوي غرفتين، وصالة، وحمام، ومقعد، ومطبخ، وحوش لتربية الحيوانات والطيور بمساحة إجمالية 240 متر.

- يتكون المنزل من طابق واحد وقابل لإقامة دور آخر.

- المشروع مقام على شكل كومبوند متكامل الخدمات التشطيبات.

- ثمن الاستمارة 50 جنيها ويسدد500 جنيه تأمين.

موعد تسليم الاستمارات لمشروع سكن بدوي

أوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء أن تقديم الاستمارات بعد كتابتها سيبدأ من يوم 20 أغسطس الجاري حتى يوم 31 أغسطس من ذات الشهر ويتم تسليمها بواسطة صاحبها فقط أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.