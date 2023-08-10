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تنسيق الدبلومات الفنية 2023- 2024 لطلاب الإعدادية في محافظة جنوب سيناء

كتب:

شيماء دراز
03:34 م | الخميس 10 أغسطس 2023
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة جنوب سيناء تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية،  سواء التعليم الثانوي الفني أو الصناعي أوالتجاري أو الزراعي أو الفندقي.

 تنسيق الدبلومات الفنية في جنوب سيناء

وجاء تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية محافظة جنوب سيناء كالتالي:  

- تنسيق المدرسة الثانوية الصناعية بجنوب سيناء 170 درجة، وذلك في إدارات رأس سدر ودهب ونويبع وأبورديس التعليمية.

- تنسيق مدراس التعليم الفني بمدارس إدارة أبو زنيمة التعليمية 140 درجة.

- تنسيق إدارة طور سيناء التعليمية لمدارس التعليم الفني 190 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية التجارية بإدارات شرم الشيخ وأبورديس وسانت كاترين ونويبع 140 درجة.

- تنسيق المدارس الفنية التجارية بإدارة طور سيناء التعليمية 165 درجة.

- تنسيق المدارس الفنية التجارية بإدارة رأس سدر التعليمية  150 درجة.

- تنسيق المدارس الزراعية  140 درجة لجميع إدارات المحافظة التعليمية.

- تنسيق الثانوية الفندقية بإدارة طور سيناء التعليمية  145 درجة.

- تنسيق الثانوية الفندقية بإدارة دهب التعليمية 140.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 

واعتمد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية محافظة جنوب سيناء، وفقا لأعداد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية بالمحافظة لهذا العام ، حيث بلغت نسبة النجاح العامة  81.51%، وفي المدارس الرسمية بنسبة 94.84%، وفي المدارس الخاصة بنسبة 97.13 % وفقا لكثافة الفصول. 

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