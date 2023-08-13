قائمة فاعليات «العلمين الجديدة» هذا الأسبوع.. بطولات رياضية وحفلات ومهرجان للدراما

قال كريم بيبرس مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، إن مدينة العلمين الجديدة تشهد هذا الأسبوع عددا كبيرا من الفعاليات مقارنة بالأسابيع الماضية، مضيفا أنه خلال الأسبوع الماضي جرى تنظيم حفل الموسيقار عمر خيرت ومسار إجباري وبهاء سلطان وكارول سماحة، كما تم تنظيم عرض أزياء بالمدينة.

الأنشطة الرياضية في العلمين الجديدة

أضاف «بيبرس» في رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أن «هذا الأسبوع تستمر الأنشطة الرياضية مثل السباق الثلاثي ترايثلون، الذي انتهت فعالياته أمس، ما بين ركوب الدراجات والسباحة والجري».

بطولة الجودو في العلمين الجديدة

تابع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر» بأن «هناك أكثر من بطولة ستقام الأسبوع الجاري، مثل بطولة للجودو ستنطلق فعالياتها يوم الثلاثاء المقبل، ويشارك فيها لأعبين بمختلف الفئات العمرية من مصر وخارجها، كما أن بطولة الكرة الشاطئية ستقام هذا الأسبوع».

تنظيم مهرجان خاص للدراما في مدينة العلمين الجديدة

أوضح مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر» أنه «سيتم تنظيم مهرجان خاص للدراما في مدينة العلمين، بالإضافة إلى الحفلات الغنائية التي تكون في نهاية كل أسبوع»، مشيرًا إلى أن جو العلمين الجديدة مختلف، وهناك نسمة هواء جميلة صباحا والجو رائع مساءً، منوها إلى أنه بالأمس كان هناك إقبالا كبيرا على الكورنيش.