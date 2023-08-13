عمرو خليل: العلمين الجديدة أسهمت في تغيير خريطة السياحة

أكد الإعلامي عمرو خليل، أهمية وقوة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة كأكبر حدث ترفيهيي في مصر والشرق الأوسط.

العلمين ساهمت في تغيير خريطة السياحة

وقال الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، إن التركيبة السياحية في مدينة العلمين الجديدة، أسهمت في تغيير الخريطة السياحية كثيرًا.

وأشار إلى ان مهرجان العلمين ولد من أسابيع ولكن كل يوم يؤكد مكانته على الخريطة السياحية العالمية، معقبًا: «مهرجان العلمين عملاق وكبير وولد كبيرًا وولد ليبقى».

تحول العلمين من منطقة ألغام إلى مكان ترفيهي

وشدد على أن منطقة العلمين تحولت من منطقة ألغام لمكان ترفيهي له تأثيره العالمي على خريطة السياحة العالمية، مشيرًا لمشاركة نجوم مصريين وعرب، مثل الكينج محمد منير، وحميد الشاعري وعمر خيرت وتامرعاشور ورامي عياش، وكارول سماحة وبهاء سلطان وغيرهم من النجوم.

وواصل:« أصبح لدى السائح العربي الشقيق فرصة جديدة من نوعها في مدينة العلمين الجديدة، حيث كل الخدمات ».