أشرف زكي: مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي في العلمين غدا يشهد عدة مفاجآت

أكد نقيب المهن التمثيلية الفنان الدكتور أشرف زكي، إقامة المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية بمدينة العلمين الجديدة غدا على هامش فعاليات مهرجان العلمين، الذي يقام في الوقت الحالي وتستمر فعالياته حتى 26 أغسطس الجاري، للكشف عن تفاصيل النسخة الجديدة بعد نجاح الأولى في العام الماضي.

اشرف زكي: ما يحدث في العلمين فوق الخيال

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، إن ما يحدث في العلمين الجديدة «فوق الخيال، ومصر في حتة تانية».

اشرف زكي: هناك طفرة في الدراما المصرية

وشدد على أن هناك طفرة في الدراما المصرية تليق بالمكانة المصرية في الشرق الأوسط، وهناك «مفاجآت حلوة» سيتم إعلانها غدًا في المؤتمر الصحفي، مشيرًا إلى أن المهرجان سيتح المشاركة لكل الطبقات والفئات من الشعب المصري، والعمل على قدم وساق، متوجهًا بالشكر للشركة المتحدة لخدمات الإعلامية على ما يحدث في العلمين .