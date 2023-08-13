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رضا البحراوي: سعيد بالغناء في مهرجان العلمين.. اشتغلت على نفسي عشان أظهر فيه

كتب:

مريم جاد
01:03 ص | الأحد 13 أغسطس 2023
الفنان رضا البحراوي

الفنان رضا البحراوي

عبر الفنان رضا البحراوي عن سعادته بالمشاركة في حفلات مهرجان العلمين، قائلا: «سعيد بالمشاركة في العلمين ومهرجان العلمين حاجة كبيرة قوي ومختلفة وكان نفسي أشارك فيه، والمشاركة توفيق من الله واشتغلت على نفسي كتير حتى اللحظة دي».

البحراوى: سر نجاحي حب الناس

وأوضح رضا البحراوي، خلال حوار ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، أن السر وراء نجاحه هو حب الناس والتعامل بطيبة من داخله مع الآخرين والابتعاد عن أصحاب النفوس المريضة، مشيرا إلى أن الكلمات والعبارات التي يلقيها في حفلاته ارتجالية ولا يحضر لها وتلقى قبول الجمهور.

بحراوى: محمد عادل إمام سبب السعد عليا

ووجه رضا البحراوي الشكر للنجم محمد عادل إمام، قائلا: «من هنا لآخر عمري اشكر محمد عادل إمام وهو سبب السعد عليا ومش باختار الأغاني لوحدي ولكن أنا بحب البيت قوي اسمع اسرتي وأخذ رأيهم في الأغاني»، كما عبر عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الدويتو مع مُسلم في فيلم «البعبع».

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