تجديد حبس المتهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بالإسكندرية

جدد قاضي المعارضات بالإسكندرية حبس المتهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بالإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة بعدما ضبط بحوزتهما 700 طربة حشيش بقيمة 4.9 مليون جنيه تقريبًا، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

اعترافات المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة

توصلت تحريات الشرطة إلى قيام اثنين من العناصر الإجرامية «لهما معلومات جنائية»، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتم ضبط المتهمين بحوزتهما 700 طربة حشيش، وزنت 70 كيلوجراما، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4.9 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية المتوقعة

وأوضح حسام همام المحامي لـ«الوطن» أن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلي المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلي 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.