لطلاب الثانوية العامة.. احذر النصب بزعم المساعدة في دخول كلية الشرطة

قال اللواء عبد الوهاب الراعي الخبير الأمني، إن طلاب الثانوية العامة الراغبين في دخول كلية الشرطة يجيب أن يحذروا من عمليات النصب التي يستغلها بعض الأشخاص بزعم المساعدة في دخول الطلاب أكاديمية الشرطة وهذا الأمر غير صحيح لأنه يستلزم أن يجتاز الطلاب جميع الاختبارات المحددة للقبول.

مزاعم النصب

وأضاف الراعي في حديثه لـ«الوطن» أن مزاعم النصب دائمًا يتم كشفها من أجهزة الأمن التي تتبع المجرمين وتضبطهم وتقدمهم إلى جهات التحقيق لينالوا عقابهم وفق القانون، كما أن النيابة العامة توجه إليهم التهم وفق طبيعة كل جريمة وتقدمهم أيضًا إلى ساحة القضاء لإنزال العقوبة عليهم.

وتابع الراعي أن الأشخاص الذين يلعبون بمشاعر الطلاب وأولياء أمورهم بأن لديهم القدرة على دخول الطلاب إلى أكاديمية الشرطة دون التقيد بالاختبارات وهذا أمر عبثي لأن أكاديمية الشرطة حددت عدد من الاختبارات لا بد أن يجتازها الطلاب قبل أن يتم قبولهم .

وشرح الراعي تفاصيل اختبارات كلية الشرطة وهي كالتالي:

اختبارات القبول في الشرطة

- اختبار القدرات

هو اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى الثقافة والمعلومات العامة، وليس للطالب حق الإعادة في حال رسوبه.

- اختبار المقاس والقوام

اختبار القوام للتأكد من تناسب الطول مع الوزن، ويكون للطالب حق الإعادة مرة واحدة فقط، وفي حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة مرات أخرى.

- الكشف الطبي

من أهم الاختبارات لدخول كلية الشرطة، ويخضع الطالب أمام اللجنة الطبية المختصة، ويكون للطالب الراسب في هذا الاختبار حق الإعادة مرة واحدة فقط.

- الكشف النفسي

يمثل الطالب أمام اللجنة الطبية المختصة، ولا يحق للطالب الراسب الإعادة في هذا الاختبار.

- كشف السمات

يخضع الطالب لقياس القدرات العقلية، ولا يحق للراسب الإعادة.

- الاختبار الرياضي

عبارة عن عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب الراسب حق الإعادة مرة واحدة.

- الكشف الطبي المتقدم

يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة، من خلال عدة تحليلات.

- لجنة اختبار الهيئة

طبق أعضاء اللجنة معايير المفاضلة التي ينص عليها قانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية، للوصول إلى أعلى معدلات انتقاء أفضل العناصر.