تفاصيل حملة «هنوصلك» لاستخراج بطاقات الخدمات لذوي القدرات الخاصة

كشف خليل محمد خليل مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي عن تفاصيل حملة «هنوصلك»، موضحًا أن الوزارة أطلقتها يوم الثلاثاء الماضي، وتستهدف تسجيل حالات الأشخاص ذوي الإعاقة والوصول إليهم في أماكن سكنهم وتوعيته بالإجراءات والمستندات الخاصة للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، من أجل استخراج بطاقات الخدمات لذوي القدرات الخاصة.

الحملة ستستفيد بكل الموارد المتاحة لدى الوزارة

وأضاف «خليل»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أن الحملة ستستفيد بكل الموارد المتاحة لدى الوزارة مثل مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وذلك على المستوى الحكومي، كما أنها ستستفيد من كل الإمكانيات المتاحة لدى الوزارة فيما يتعلق بالجمعيات الأهلية.

الحملة تنسق مع جمعية «صناع الحياة» والهلال الأحمر

وأوضح مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الحملة تنسق مع جمعية «صناع الحياة» والهلال الأحمر، كما ستستفيد من الرائدات الاجتماعيات التابعات، وذلك، فيما يتعلق بعمليات تعبئة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم بطاقة الخدمات المتكاملة لهم.