اليابان: توجهات روسيا تهز أسس النظام الدولي

وصفت وزارة الدفاع اليابانية، فجر اليوم الجمعة، روسيا بالتهديد الأكثر خطورة، مضيفة في « الكتاب الأبيض» السنوي، أن نشاطات «موسكو» الخارجية وتوجهاتها العسكرية نتيجة الأزمة الأوكرانية تهز أسس النظام الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

أنشطة روسيا الخارجية يثير مخاوف أمنية قوية

وأوضح الدفاع اليابانية، أن أنشطة روسيا الخارجية وتوجهاتها العسكرية وانخراطها الاستراتيجي مع الصين يثير مخاوف أمنية قوية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما فيها اليابان، مشيرا إلى نشاط روسيا في جزر الكوريل المتنازع عليها مع «موسكو»: «كوناشير، شيكوتان، إيتوروب، هابوماي».

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية، رداً على سؤال، إن التقييمات والخصائص المتعلقة بروسيا في تقرير الكتاب الأبيض لليابان 2023 تحتوي على صياغة محدثة، مشيرا إلى نشر معلومات للمرة الأولى حول تمارين«فوستوك 22» في الكتاب الأبيض.

اليابان تصف تطوير الصين العسكري بالتحدي الاستراتيجي الأكبر

واعتبرت اليابان، المناورات المشتركة للطائرات والسفن العسكرية الروسية والصينية استعراضًا علنيًا ومتعمدًا للقوة، مشددة في كتابها الأبيض، لأول مرة خطابها ضد الصين، واصفة تطويرها العسكري بأنه التحدي الاستراتيجي الأكبر

وقالت وزارة الدفاع اليابانية، إن أعمال الصين العسكرية وغيرها من الأعمال أصبحت مصدر قلق خطير لليابان والمجتمع الدولي، وتمثل تحديًا استراتيجيًا غير مسبوق وأكبر.

وفي وقت سابق، قال أسطول المحيط الهادئ في البحرية الروسية، إن سفن البحرية الروسية والبحرية الصينية، بدأت تسيير دوريات مشتركة في المحيط الهادئ، لا سيما للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي وقت سابق، قالت المخابرات الأمريكية، إن «بكين» و«موسكو» زادتا من حصة التجارة الثنائية التي يجري تسويتها بالعملة الصينية «اليوان»، مضيفا في تقرير، أجراه مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، إن المؤسسات المالية الروسية والصينية تقوم بتوسيع استخدامهما لأنظمة الدفع المحلية.

مساعدات الصين لروسيا

وأشار التقرير الصادر عن اللجنة الدائمة للمخابرات بمجلس «النواب» بعد رفع السرية عنه، إلى أن الصين تساعد روسيا في تفادي العقوبات الغربية ضد «موسكو»، وتزود موسكو على الأرجح بتكنولوجيا عسكرية وذات استخدام مزدوج لاستخدامها في أوكرانيا

وأوضح التقرير، أن سجلات الجمارك، أظهرت أن شركات الدفاع المملوكة للدولة الصينية تشحن معدات ملاحة وتقنيات تشويش وقطع غيار طائرات مقاتلة لشركات الدفاع الروسية المملوكة للدولة.