«المرور» تحرر 2863 مخالفة عدم وضع الملصق الإلكتروني

تمكنت حملات الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، من تحرير 2863 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال الـ 24 ساعة الماضية على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية.

588 مخالفة عدم ارتداء الخوذة

كما ضبطت 588 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع (74) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وتشن الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات المرورية بكافة أنواعها ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني، بالإضافة الى ضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.