أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، نتيجة التحويل بين المدارس الرسمية عربي داخل المحافظة وطريقة الاستعلام عن نتيجة التحويلات بالرقم القومي من خلال االمنصة الرقمية لتعليم السويس.

رابط نتيجة المرحلة الثانية لتحويل الطلاب بين المدارس الرسمية عربي بالسويس

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس أن نتيجة المرحلة الثانية من التحويلات بين المدارس الرسمية عربي داخل المحافظة، يمكن الحصول عليها عن طريق الدخول علي المنصة الرقمية للتحويل الإلكتروني بين مدارس محافظة السويس، من هنا وادخال البيانات الخاصة بالتلميذ علي نفس رابط التقديم للتحويلات سيظهر نتيجة التحويل فور ذلك.

الحصول على النتيجة الإلكترونية

وشددت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة السويس أنه على أولياء الأمور، بعد الحصول على النتيجة الإلكترونية للتحويل وطباعتها، يكون المرحلة التالية لإنهاء إجراءات التحويل خلال اسبوع من تاريخ الاعلان عن النتيجة، بالتوجه إلي الإدارة التعليمية التابعة والمدرسة لإنهاء كافة الإجراءات بعد تسليم الأوراق الخاصة بالطالب والاطلاع علي المستندات المطلوبة

وأشارت مديرية التربية والتعليم في بيانها علي بوابة السويس التعليمية إلى أنه على أولياء الأمور متابعة النتائج أول بأول في المراحل التالية، لمعرفة موقف الطلبات الذين تقدموا بها لتحويل أبنائهم من خلال المنصة الرقمية للتحويل الإلكتروني بين مدارس محافظة السويس.