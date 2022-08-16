لأولياء الأمور.. موعد إعلان نتيجة التحويلات بين مدارس الجيزة

موعد نتيجة التحويلات بين المدارس الرسمية عربي والرسمية للغات والرسمية المتميز للغات، بمحافظة الجيزة للعام الدراسى 2022 / 2023، من الأمور التي تهم قطاع كبير من أولياء الأمور، والتي تخص تعليم الأطفال.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» ضمن خدماته الذي يقدمها للقراء على مدار الساعة، موعد ورابط إعلان نتيجة التحويلات بين المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وفق ما نشر على موقع المديرية، والتي جاء على النحو التالي:

موعد إعلان نتيجة التحويلات بين مدارس الجيزة

ووفق المعلن على موقع مديرية التربية والتعليم، فإن إعلان نتيجة التحويلات بين المدارس سيكون إلكترونيًا بداية الأول من سبتمبر المقبل، مع العلم أن التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط، ومن خلال موقع المديرية لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

رابط الاستعلام عن نتيجة التحويلات بين مدارس الجيزة

وتتيح مديرية التربية والتعليم بالجيزة إمكانية الاستعلام عن نتيجة التحويلات بين المدارس عبر موقعها، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا، مع العلم أن تلك الخدمة لن تفعل إلا في الأول من سبتمبر المقبل.

ما بعد الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس

وكانت مديرية التربية والتعليم، كشفت أنه بعد إعلان نتيجة التحويلات سيكون على ولي الأمر الآتي:

إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة إلا يعتبر التحويل لاغيًا.

يجب تقديم شهادة ميلاد الطفل مميكنة، وشهادة إثبات تخرج من كي جي 1، أو إرفاق استمارة الابتدائية.

التحويلات بين المدارس للمرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة «إثبات قيد، بيان نجاح للصف السادس، شهادة ميلاد أصلية».

أما بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة «إثبات قيد، بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي، شهادة ميلاد أصلية».

علي ولي الأمر الالتزام بشروط و مواعيد وقواعد القبول مع الالتزام بالاوراق التى تطلبها المدرسة.

يمنع دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة

وبدأ التسجيل في التحويل بين المدارس في الجيزة، في الأول من يوليو الماضي، وحتى 15 أغسطس الجاري، ويتم التسجيل من خلال ولي الأمر، مع ضرورة التأكد من بيانات الطفل.