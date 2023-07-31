الآن.. رابط نتيجة التحويلات بين مدارس السويس الرسمية عربي

ينتظر أولياء الأمور بمحافظة السويس نتيجة التحويلات التي تقدموا بها، على الرابط المحدد من قبل مديرية التربية والتعليم بالسويس، علي منصة التحويلات الإلكترونية التابعة للمديرية، لكي يتمكنوا من متابعة إجراءات التحويلات.

رابط إعلان نتيجة التحويلات بين مدارس السويس

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، رابط إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتحويلات بين مدارس السويس، والذي ينتظره أولياء الأمور لمعرفة نتيجة التحويل الإلكتروني لأبنائهم بين مدارس السويس الرسمية عربي داخل المحافظة، وذلك من خلال الدخول علي الرابط التالي هنا

التسجيل للتحويل بين المدارس

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، أتاحت التسجيل علي المنصة الإلكترونية، لراغبي التحويل داخل محافظة السويس بين المدارس وذلك خلال الفترة من 1يوليو حتي 15 أغسطس، منوهة إلى أنه لا يجوز الاستثناء في موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلب بعد هذا الموعد.

وأكدت مديرية التربية والتعليم أنه خلال فترة التسجيل للتحويلات تلتزم المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية خلال فترة التسجيل، التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط لجميع مراحل التعليم

أولوية التحويل بين المدارس

وأشارت المديرية ان الأولوية في تحول المدارس الحكومي العربي تكون للأخوة، ويرفق بيان قيد الأخوة في نفس المدرسة والأعلى المجموع ذلك طبقاً للكثافات وتبهن ان يجري ولي الامر التحويل بعد أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغي.