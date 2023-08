نجل الممثلة الأمريكية ليندا هاينز يعلن وفاة والدته: «ماتت في منزلها»

رحلت الممثلة الأمريكية ليندا هاينز التي عرفت بدورها في أفلام «Rolling Thunder» و«Human Experiments» و«Brubaker»، عن عمر يناهز الـ75 عاما في منزلها بولاية كارولينا الجنوبية، يوم 17 يوليو الماضي، وفقا لما أعلنه نجلها جريج سيلفاندر، في منشور عبر حسابه على «فيس بوك».

وقال جريج سيلفاندر، نجل الممثلة ليندا هاينز: «ببالغ الحزن أبلغت أن والدتي ليندا هاينز سيلفاندر قد توفيت بسلام في المنزل، انتقلت أمي إلى ساوث كارولينا لتعيش معنا منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكانت هذه أفضل الأوقات معًا»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

وأضاف: «بصفتي ابن وحيد لأمي لقد كنت أخشى هذه الأوقات طوال حياتي، أجد السلام في معرفة أن والدتي كانت في سلام وكانت أجمل حياة في هذه السنوات الأخيرة مع أحفادها، كورتني سيلفاندر وأنا سأفتقد أمي كثيرا».

من هي ليندا هاينز؟

ولدت ليندا هاينز في ميامي عام 1947، وبدأت عملها في مجال الترفيه في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، حيث لعبت دور البطولة في البرامج التلفزيونية بما في ذلك «This Is the Life and My Three Sons»، ثم ظهرت في فيلم «Blaxploitation Coffy» للمخرج جاك هيل عام 1973، وفي فيلم «The Nickel Ride» للمخرج روبرت موليجان عام 1974 و«The Drowning Pool» عام 1975 بطولة بول نيومان.

دور «هاينز» الأكثر شهرة في فيلم الإثارة النفسية لجون فلين «Rolling Thunder»، إذ تشاركت بطولته مع تومي لي جونز وويليام ديفان وجيمس بيست.