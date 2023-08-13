«التعليم»: الزيادة السنوية في أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس تبلغ 800 ألف طفل

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القيادة السياسية تهتم بتطوير التعليم وبناء الإنسان، موضحا أن هناك زيادة سنوياً فى أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس تبلغ 800 ألف طفل، لافتا إلى أن وجود زيادة سكانية يعني أن لدينا طلابا جدد يحتاجون إلى مدارس وفصول جديدة سنوياً.

تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات

أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم طرح استراتجية تطوير التعليم 2024.2029 على المجلس الأعلى للتعليم والتدريب بعد صدوره، موضحا أنه تمت الموافقة على تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، وهناك آليات كبيرة لانتقاء المعلمين بكل شفافية وكفاءة، مؤكدا أن المعلم يتم تعيينه على مستوى الإدارة التعليمية، ولدينا حصر بكل احتياجات المدارس من المعلمين.

مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فعاليات الحوار المجتمعي لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من 2024 - 2029.