تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في كرداسة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في منزل بمنطقة ناهيا البلد بدائرة قسم شرطة كرداسة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المُحدد، وطلبت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة كرداسة إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار في منطقة ناهيا بدائرة القسم.

القبض على المتهمين

وبالانتقال إلى مكان البلاغ جرى إلقاء القبض على صاحب المنزل محل الواقعة وآخرين، تبين وجود حفرة في المنزل المُشار إليه بلغت عمقها 8 أمتار وأدوات حفر.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بارتكابهم الواقعة للتنقيب عن الآثار، وجرى تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة والتي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.