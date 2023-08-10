حبس 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في كرداسة

أمرت نيابة كرداسة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في ناهيا البلد بدائرة قسم شرطة كرداسة، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

البحث عن الثراء السريع في ناهيا

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لقسم شرطة كرداسة من عمليات النجدة بوجود حفر للتنقيب عن آثار بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية والقوة المرافقة إلى مكان الواقعة وأُلقي القبض على صاحب المنزل 50 سنة، وعامل 30 سنة، وعاطل 33 سنة وتبين وجود حفرة بالمنزل بعمق 8 أمتار وأدوات حفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة للتنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة القانونية للمتهمين

ويقول المحامي أحمد البرنس الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّ التنقيب والاتجار غير المشروع في الآثار يعد جريمة من الناحية القانونية ووضع القانون المصري عقوبة، بالمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إلى أنّه يُعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجلًا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.