مصرع صاحب ثلاجة مجمدات بصعق كهربائي في كرداسة

لقي صاحب ثلاجة مجمدات مصرعه بعزبة العربن بدائرة قسم شرطة كرداسة، إثر تعرضه لصعق كهربائي، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

صعق كهربائي

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود جثة بمنطقة عزبة العرب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة إلى مكان الواقعة.

وتبين أن الجثة لصاحب ثلاجة مجمدة، 40 سنة، وأن المتوفى كان متواجدا بمخزن لتخزين مجمدات اللحوم لتجهيز كمية من اللحوم لتحمليها، لكنه تعرض لصعق كهربائي، ما أدى إلى وفاته في الحال.

التصريح بدفن الجثة

وبسؤال الشهود أفادوا بما جاء بالفحص، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.