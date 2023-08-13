أسعار الأسمنت اليوم الأحد 13-8-2023 في مصر.. تبدأ من 1620 جنيها

تواصل أسعار الأسمنت اليوم الأحد 13-8-2023 في مصر استقرارها منذ بداية شهر أغسطس الجاري حيث تراجعت أسعار الأسمنت الشهر الماضي بقيمة وصلت إلي 1000 جنيه، لانخفاض القوة الشرائية من جانب المواطنين والتوازن بين العرض والطلب بحسب ما صرح به ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية لـ«الوطن».

سعر الأسمنت للمستهلك اليوم

وأضاف شنب أن أسعار الأسمنت اليوم الأحد 13-8-2023 في مصر يسجل 1750 جنيها بالنسبة لأسمنت المسلح ويبلغ أسمنت الفهد 1620 جنيها فيما يبلغ سعر طن أسمنت النصر 1700 جنيه وأسمنت المعلم 1685 جنيها كما يسجل أسمنت وادي النيل 1680 جنيها.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

وتابع أن سعر أسمنت المخصوص يسجل اليوم الأحد 1700 جنيه وأسمنت السويدي 1800 جنيها وأسمنت سيناء 42.5 يسجل 1690 جنيها كما وصل سعر طن أسمنت السهم 1680 جنيها وأسمنت المصريين 1750 جنيها وأسمنت الماكس 1915 جنيها فيما يبلغ أسمنت المصري 1770 جنيها.