سعر طن الأسمنت اليوم الجمعة 15-7-2022 في مصر.. يصل إلى 1270 جنيها

على مدار الساعات القليلة الماضية، ازداد البحث عن سعر طن الأسمنت اليوم الجمعة الموافق 15 يوليو الجاري عبر محركات البحث المختلفة، إذ يرغب الكثير من المقبلين على البناء في متابعة أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي كي يستطيعوا شراء ما يحتاجون إليه عند انخفاض سعره.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر طن الأسمنت اليوم الجمعة في الشركات المختلفة، وفق الموقع الرسمي لتلك الشركات، التي جاءت كالتالي:

سعر طن الأسمنت اليوم

وتباين سعر طن الأسمنت في الشركات المختلفة حسب جودة الإنتاج، وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسمنت العربية المسلح: وصل سعر طن الاسمنت في العربية المسلح إلى 1178 جنيهًا للطن.

- أسمنت النصر: كما وصل سعر طن أسمنت النصر إلى 1200 جنيه للطن.

- أسمنت المعلم: فيما وصل سعر طن أسمنت المعلم إلى 1163 جنيهًا للطن.

- أسمنت وادى النيل: وبالنسبة سعر طن أسمنت وادي النيل فوصل إلى 1170 جنيهًا للطن.

- أسمنت المخصوص: ووصل سعر طن أسمنت المخصوص إلى 1200 جنيه للطن.

- أسمنت أسوان: وبلغ سعر طن أسمنت أسوان 1270 جنيهًا للطن الواحد.

- أسمنت سيناء: كما وصل سعر طن أسمنت سيناء إلى 1200 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت السويس

- أسمنت السويس: كما وصل سعر طن أسمنت السويس فوصل إلى 1260 جنيهًا للطن.

- أسمنت حلوان: كما وصل سعر طن أسمنت حلوان إلى 1218 جنيهًا للطن.

- أسمنت السويدي: فيما وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 1205 جنيهات للطن.

- أسمنت العسكري بني سويف: كما وصل سعر طن اسمنت العسكري بني سويف إلى 1160 جنيهًا للطن.