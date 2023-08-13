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إصابة 13 شخصا في حادثي سير بالشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
11:57 ص | الأحد 13 أغسطس 2023
سيارة إسعاف - أرشيفية

سيارة إسعاف - أرشيفية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات على طريق «ههيا - الزقازيق» بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما أصيب 8 آخرون في حادث تصادم أتوبيسين على طريق «جيفا - العاشر من رمضان»، وتحرر محضر بالحادثين لاتخاذ الإجراءات القانونية. 

إصابة 5 في حادث طريق «ههيا - الزقازيق» 

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات على طريق «ههيا - الزقازيق»، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم. 

إصابة 8 في حادث طريق العاشر من رمضان

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيسين بطريق «العاشر من رمضان - جيفا»، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي طلبت تحريات المباحث حول الحادثين وتحديد سبب وقوعهما.

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