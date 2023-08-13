إصابة 13 شخصا في حادثي سير بالشرقية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات على طريق «ههيا - الزقازيق» بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما أصيب 8 آخرون في حادث تصادم أتوبيسين على طريق «جيفا - العاشر من رمضان»، وتحرر محضر بالحادثين لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 5 في حادث طريق «ههيا - الزقازيق»

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات على طريق «ههيا - الزقازيق»، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 8 في حادث طريق العاشر من رمضان

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيسين بطريق «العاشر من رمضان - جيفا»، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي طلبت تحريات المباحث حول الحادثين وتحديد سبب وقوعهما.