مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة في تصادم سيارتين بالدقهلية

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب خامس، في حادث سير على بالقرب من كفر شكر بالقليوبية، وجرى نقل المصاب للمستشفى والجثث إلى المشرحة، لحين استكمال الإجراءات وأخطرت النيابة العامة.

مصرع 4 من أسرة واحدة

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز كفر شكر يفيد بمصرع 4 أشخاص من محافظة الدقهلية، وإصابة شخص خامس في تصادم سيارتين على طريق كفر شكر، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر شكر.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين وفاة 4 من أسرة واحدة، وهم روان ناصر أبو سريع التهامي الموافي، وشقيقها محمود ناصر أبو سريع التهامي الموافي، ونجل عمهما فيصل طاهر أبو سريع التهامي الموافي، وشقيقته منة الله طاهر أبو سريع التهامي الموافي، وتعرض للإصابة مهاب طاهر أبو سريع التهامي الموافي، وجميعهم من قرية سنتماي بمركز ميت غمر.

نقل الجثث إلى المستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثث إلى المستشفى وإيداعها بالمشرحة، كما تم إسعاف المصاب وعمل اللازم له، وتحرر محضر بالواقعة وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.