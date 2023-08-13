مطلوب متطوعين للعمل في منطقة الدقهلية ودمياط لكرة السلة

أعلن مجلس إدارة منطقة الدقهلية ودمياط لكرة السلة برئاسة جلال محمود الغازي عن حاجته لمتطوعين للعمل في اللجان المختلفة بالمنطقة التي تتضمن عدة جهات ومنها «المسابقات، الحكام، مراقبة المباريات»، فكل ما يفعله الراغب في التسجيل هو اتباع التعليمات والخطوات التي أعلنتها المنطقة، وإرسال البيانات الخاصة بالمرشح للوظيفة، والالتزام بالشروط المطلوبة.

شروط الالتحاق بمنطقة الدقهلية ودمياط لكرة السلة

وبحسب إعلان منطقة الدقهلية ودمياط لكرة السلة تستعرض «الوطن» لقرائها أهم الشروط المطلوبة للراغبين في الالتحاق بالعمل في المنطقة بالإضافة يقوم بإرسال البيانات الخاصة به عبر رسائل الصفحة الرسمية للمنطقة.

1- أن يكون الشخص المرشح حسن السير والسلوك.

2- أن يكون الشخص من اللاعبين السابقين في لعبة كرة السلة

3- ألا يقل سن المترشح عن 40 عاماً.

4- ألا يعمل بأحد الأندية أثناء عمله بلجان المنطقة

5- العمل بدون راتب.

الأماكن المطلوبة

كما أوضحت منطقة الدقهلية ودمياط لكرة السلة في إعلانها عن الأماكن المطلوب الترشح منها وهي:

1- مدينة دمياط

2- مدينة ميت غمر

3- مدينة بلقاس