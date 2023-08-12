لازم نساعد بعض.. «محمد» ابن الدقهلية يبيع كتب خارجية بأسعار رمزية: كله لوجه الله

ارتفعت أسعار الكتب الخارجية المدرسية بالتزامن مع زيادة مستلزمات الإنتاج، ليقرر محمد السعيد ابن محافظة الدقهلية بعمل فكرة بيع الكتب بأسعار أقل ورمزية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن غير المقتدر على شراء الكتب لأبنائه.

محمد يبيع كتب خارجية بأسعار رمزية بالدقهلية

تواصلت «الوطن» مع محمد السعيد ابن نوسا الغيط، ليكشف تفاصيل بيع الكتب الخارجية بأسعار رمزية قائلا أنه يسعى إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة والتعاون وتخفيف الحمل والأعباء ونضع يدنا بيد بعض.

أسعار الكتب الخارجية التي يبيعها محمد بالدقهلية

وأضاف: «أتعامل منذ سنوات عديدة مع عدد من المصانع التي تجمع الخردوات ومن ضمنها الكتب القديمة واعتمدت على جمع الكتب القديمة من هذه المصانع أو المتاجر وأقوم بتصفيتها وفلترة الكتب الخارجية واختار السليم منها، لافتا إلى أن هناك بعض الكتب الجيدة التي تصلح للطلاب وبها بعض العيوب البسيطة التي لا تذكر وأقوم بتنظيفها وترتيبها وأشتريها من هذه المصانع وأبيعها بسعر رمزي، إذ يبلغ سعر كتاب المرحلة الابتدائية 30 جنيها والـ 5 كتب بـ 150 جنيه فقط بسعر كتب واحد في الخارج، والمرحلة الثانوية سعر الكتاب 30 جنيها فقط».

أقوم ببيع كتب السنة الماضية فقط وليس السنوات السابقة

وأوضح: «أقوم ببيع كتب السنة الماضية فقط وليست السنوات السابقة.. بمعنى أبيع الآن كتب 2023، لأن كتب 2024 في الأسواق الآن، وهكذا وفي الغالب تكون الكتب موحدة فقط اختلاف شكل المجلد أو الورقة أو ترقيم الكتب

وتابع: «يظن الطالب بأن الكتب تختلف عن بعضها، لكن هذا غير صحيح، وكل ما أقوم به لوجه الله تعالى ولا أقوم بتصوير الكتب الخارجية، أرفض هذا المبدأ تماما لأنه غش، وعندما ينتهي الموسم الدراسي أعمل في سيارة أجرة لكسب قوت يومي.. يجب أن نساعد بعضنا ويكون الخير خالص لله وأن نراعي ضميرنا في تقديم المنتجات وأنتقل من مكان لآخر حتى أستطيع الوصول إلى جميع الناس المحتاجة».