مجلس الشباب المصري يطلق البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الصحة النفسية

أعلن محمود أسامة السقا، مدير المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصرى عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمقطم و الأسمرات، إطلاق البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الصحة النفسية، بقيادة شيماء زعتر، مدير البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الصحة النفسية، وذلك ضمن إطار شراكة مجلس الشباب المصري في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة

وقال السقا، في بيان صادر عن المجلس، إن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة تستهدف التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع تأكيد استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان لكل المواطنين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.

التوعوية بالصحة النفسية

وفي السياق نفسه، قامت شيماء زعتر مدير البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الصحة النفسية، رفقة الدكتور أسامة قابيل عضو هيئة مكتب البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الصحة النفسية، بعملية التوعية سواء للسيدات أو أطفالهم بالصحة النفسية، وذلك نظرا إلى أهمية الصحة النفسية على الأسرة ومن ثم على المجتمع، مع التشديد على أن عدم الاهتمام بالصحة النفسية من الممكن أن يتسبب في عواقب وخيمة سواء على الفرد ومن ثم على المجتمع بشكل عام.

ندوات عن الصحة النفسية بالأسمرات

وأقيمت حلقة نقاش و ندوة توعوية لسيدات وأطفال الأسمرات، والأسر من الفئات الأولى بالرعاية فى المناطق المذكورة، بحضور كل من الدكتور كرم مرجان مدير قطاع الأسمرات للجمعية، بالتعاون مع منطقة المقطم الطبية تحت إدارة الدكتورة جيهان سرور بحضور ومشاركة لفيف من مديري الإدارات بالمنطقة على رأسهم الدكتورة عفاف الخولي مدير إدارة تنظيم الأسرة والدكتورة ميادة سيف مدير الإعلام والتربية السكانية، ومن المكتب التنفيذي للمقطم والأسمرات محمد صلاح نائب مدير المكتب التنفيذي والدكتورة سمر العمدة مدير وحدة الصحة النفسية، والدكتورة ندي سليمان مدير وحدة دعم النشء، والدكتورة جاكلين رفعت مدير وحدة التمكين الاقتصادي، و دعاء محمد مدير وحدة التدريب والتطوير المؤسسي، ووليد فؤاد مدير ملف دعم ذوي الهمم.