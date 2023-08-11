عضو التنسيقية: تغييرات كبيرة في الصحة النفسية للمجتمع منذ 2011

قالت إيناس دويدار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني ناقش ظاهرة العنف لما يمثله من تهديد لتفكك الأسرة، التي تعتبر نواة المجتمع، ومن المهم أن تطرح هذه المشكلة في الحوار الوطني.

التغييرات على الصحة النفسية

وأضافت «دويدار»، خلال لقاء على مع «إكسترا لايف»، على هامش الجلسات النقاشية بالحوار الوطني، أنه على مدار العشر سنوات الماضية حدثت تغييرات كبيرة على المجتمع ولا سيما ثورتي 25 يناير و30 يونيو ثم جائحة كورونا، وكل هذه الأحداث كانت لها تأثيرات اقتصادية وعلى الصحة النفسية للمواطن.

ارتفاع نسب الأمراض النفسية

وأوضحت أن الدراسات تشير إلى أن نسب الأمراض النفسية ارتفعت، فكانت النسبة في 2009 حوالي 17%، بينما في آخر إحصائية في 2017 أشارت إلى أن النسبة وصلت إلى 25%، بمعنى أنه من بين كل 4 أشخاص بهم شخص لديه مرض واضطراب نفسي.