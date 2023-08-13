حددت الجامعات مصاريف الدراسة بكليات الاقتصاد وإدارة الأعمال سواء في الجامعات الأهلية أو الخاصة، إذ يتطلع طلاب الثانوية العامة للتعرف على أرخص كليات الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعات الخاصة والأهلية في مختلف المحافظات.

أرخص كليات الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعات الخاصة والأهلية

وأوضحت الجامعات الأهلية في بيان لها أنه جرى تحديد مصاريف الدراسة في كليات الاقتصاد وإدارة الأعمال في مختلف الجامعات في المحافظات.

- جامعة المنصورة الأهلية

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 30 ألف جنيه

- جامعة أسيوط الأهلية

كلية العلوم الإدارية والمالية 35 ألف جنيه.

- جامعة الإسماعيلية الأهلية

كلية التجارة الدولية واللغات 35 ألف جنيه

- جامعة بنها الأهلية

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بـ45 ألف جنيه، وهي عبارة عن إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، والإحصاء والتأمين، والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، والاقتصاد والتمويل الدولي، والمحاسبة ومعلوماتية الأعمال

- جامعة الجلالة الأهلية

العلوم الإدارية 46 ألف جنيه.

- جامعة الإسكندرية الأهلية

كلية الإدارة: 50,000 ألف جنيه

أرخص كليات الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعات الخاصة

وأشارت الجامعات الخاصة في بيان لها أنه جرى تحديد وإعلان مصاريف الدراسة في مختلف الأماكن.

- الجامعة الحديثة MTI

كلية الإدارة: 21 ألف جنيه

- جامعة 6 أكتوبر: كلية الاقتصاد قسم عربي 33 ألف جنيه

- جامعة مصر الدولية

كلية إدارة الأعمال: 49350 جنيها

- جامعة الأهرام الكندية

كلية إدارة الأعمال: 50 ألف جنيه

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه

- جامعة المستقبل

كلية علوم الإدارة: 65 ألف جنيه

كلية الاقتصاد: 60 ألف جنيه

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

كلية علوم الإدارة: 94 ألف جنيه