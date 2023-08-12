أرخص كليات هندسة في الجامعات الأهلية والخاصة... تبدأ من 25 ألف جنيه

مع بدء مكتب التنسيق2023، تسجيل الرغبات للقبول بالجامعات، يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، أرخص كليات الهندسة في الجامعات الأهلية والخاصة لطلاب الثانوية العامة، حتى يتسنى لهم الدراسة في الجامعة المناسبة من حيث البرامج والأسعار.

مصاريف كلية الهندسة 2023 بالجامعات الأهلية

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أرخص كليات الهندسة في الجامعات الأهلية والخاصة لطلاب الثانوية العامة كليات الهندسة، وفقاً لإعلان كل جامعة على موقعها الرسمي للمصروفات.

- أسعار الدراسة بجامعة المنصورة الأهلية تبلغ نحو 50 ألف جنيه.

- مصاريف الدراسة كلية الهندسة في جامعة الإسماعيلية الأهلية وفق الموقع الرسمي للجامعة تصل 55 ألف جنيه.

- مصاريف الدراسة جامعة الإسكندرية الأهلية تبلغ لـ60 ألف جنيه

- أسعار الدراسة في كلية الهندسة جامعة الجلالة 69 ألف جنيه

- ومصاريف الدراسة في كلية الهندسة جامعة الملك سلمان الدولية تصل لـ69 ألف جنيه.

- جامعة بنها الأهلية تصل لـ90 ألف جنيه

- أسعار الدراسة في كلية الهندسة الجامعة الحديثة MTI 2023 تصل 24800 جنيها.

- مصاريف الدراسة في جامعة نيو جيزة 2023، للهندسة تبلغ 31 ألف جنيه.

- مصاريف الدراسة بكلية الهندسة في جامعة النهضة إلى 63.250 جنيه.

- أسعار الدراسة في جامعة بدر كلية الهندسة تصل إلى 70 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تصل إلى نحو 47 ألفا و300 جنيه للترم الواحد

- مصاريف الدراسة بجامعة 6 أكتوبر في كلية الهندسة تتراوح بين 108 آلاف و100 جنيه.