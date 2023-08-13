تنسيق هندسة 2023 ومصاريف الكلية في الجامعات الأهلية

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، التي تضم تنسيق كلية الهندسة 2023، بالنسبة لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة.

تنسيق كلية هندسة 2023

وانتهى التقديم للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة، يوم الخميس الماضي، والذي سجل فيه وفقا لمنشور وزارة التعليم العالي، نحو 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة، وجاء تنسيق كلية هندسة 2023 في هذه المرحلة بنحو 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41%.

مصاريف كلية هندسة 2023

- كلية الهندسة 50 ألف جنيه في جامعة المنصور الأهلية.

مصاريف الهندسة جامعة الإسكندرية الأهلية

(هندسة الحاسبات والاتصالات: 85,000 ألف جنيه - كلية الميكاترونيكس، وهندسة الروبوتات: 85,000 ألف جنيه، وكلية هندسة الكهروميكانيكا: 85,000 ألف جنيه، وكلية هندسة العمارة والتصميم الحضري: 85,000 ألف جنيه، وكلية الجيوماتكس والدراسات المساحية: 50,000 ألف جنيه، وكلية هندسة البترول والغاز الطبيعي: 85,000 ألف جنيه).

مصاريف كلية الهندسة جامعة بنها الأهلية

- كلية الهندسة 65 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة جامعة بنها الأهلية

- كلية الهندسة 50 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

- كلية الهندسة 60 ألف جنيه.