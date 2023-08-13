مع تباين أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟

رغم كونه الملاذ الآمن والوسيلة الأكثر ادخارًا للأموال، فإنَّه مع فترات تباين أسعار الذهب في مصر، يزداد السؤال الأكثر شيوعًا حول المعدن الأصفر بين الراغبين في الاستثمار والادخار فيه والراغبين في جني أرباح منه، عن هل الوقت مناسب لشراء الذهب أم للبيع وجني المكاسب؟

أسعار الذهب

وقال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب وعضو الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إنَّه على الراغبين في شراء الذهب في الوقت الحالي التريث قليلًا لحين هدوء الأوضاع واستقرار الأسعار المتباينة حاليًا، موضحًا أنَّ أفضل وقت لبيع الذهب هو بعد مرور عام من شرائه من أجل جني نسبة من الأرباح نتيجة لتفاوت أسعار الذهب دائما كل عام، مشددًا على أهمية أن يكون البيع للضرورة القصوى فقط.

وأضاف مستشار وزير التموين في تصريحات لـ«الوطن»: «طالما يوجد تباين في الأسعار فننصح بالصبر قبل المجازفة بشراء الذهب، لأن الأسعار ربما تشهد الفترة المقبلة حالة من الهدوء النسبي لتقترب أو تعود لأسعار الذهب الأسبوع الماضي حينما كان سعر جرام 21 يسجل 2150 جنيهًا».

سعر الذهب الآن في مصر

وعلى مدار اليومين الماضيين، شهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التباين، حتى عاود الذهب إلى استقرار نسبي لتصل أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 وفقًا للمعلن من الشعبة العامة للذهب على سعر آخر إغلاق كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

يسجل سعر جرام الذهب عيار 21، في مصر الآن 2340 جنيهًا للشراء، 2370 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر الآن 2006 جنيهات للشراء، و2031.5 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

يسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، في مصر الآن 2674 جنيه للشراء، و2708.5 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

يسجل سعر الجنيه الذهب حاليا 18720 جنيهًا للشراء، و18960 جنيهًا للبيع.