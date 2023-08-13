سعر الأرز اليوم.. الطن من 10 إلى 13 ألف جنيه

يعد الأرز إحدى أهم الوجبات الأساسية على المائدة المصرية، ودائما ما يكون بديلا عن رغيف العيش بالنسبة للكثيرين، لذا يهتمون بمعرفة سعر الأرز اليوم في الأسواق والمحلات الكبرى.

ويختلف سعر الأرز اليوم بالأسواق وفق كل منطقة دون غيرها، ووفقا لنوعه وجودته يتم تحديد سعره أيضا، وسجل أعلى نوع أرز (الأبيض) عريض الحبة في الأسواق ما قيمته من 23 لـ25 جنيها بالأسواق المحتلفة.

أسعار الأرز في الأسواق

يبلغ سعر الأرز اليوم في منافذ وزارة التموين نحو 12.70 قرشا.

أسعار الأرز الشعير تتراوح بين 12 و13 جنيها.

سعر الكيلو من أرز «على قد الإيد» بـ 32 جنيها.

من جانبه، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن قرار إلزام شركات تعبئة الأرز بكتابة سعر الأرز على المنتج هو قرار جيد وملزم للجميع، مشيرا إلى أن القرار يحمي المستهلكين من التعرض للنصب أو الخداع، حيث يلزم البائعين بالالتزام بالسعر المكتوب والمدون.

سعر طن الأرز الشعير

وأضاف «شحاتة» خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن متوسط سعر طن الأرز الشعير وصل حاليا من 10 إلى 13 ألف جنيه، غير أنه لا يوجد أي طلب الأرز الأبيض.