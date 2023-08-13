محافظ بورسعيد يستعرض مشروع تخصيص منطقة شمال سهل الحسينية للاستزراع النباتي

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، ممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية، وذلك لمناقشة مستجدات أعمال تجفيف أراضي منطقة شمال سهل الحسينية، استعدادا لتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي، وذلك ضمن خطة الأعمال التنموية والتطوير التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك بحضور سليمان وهدان عضو مجلس النواب، والمهندس سيد خلف، ورئيس حي الجنوب وممثلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الصرف والري ببورسعيد وممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية.

285 مليون جنيه لإعادة البنية التحتية

وأكد محافظ بورسعيد أنه لا ضرر ولا ضرار فيما يتعلق بالأعمال التنموية التي تشهدها منطقة شمال سهل الحسينية، مستعرضا مع الأهالي ما تم التوافق عليه مع الجهات المعنية الممثلة في وزارة الزراعة ووزارة الري وهيئة التعمير ومحافظة بورسعيد، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لزيادة الرقعة الزراعية ، وناقش معهم خطة العمل التي تشهدها المنطقة والتي كلفت الدولة حتي الآن 285 مليون جنيه لإعادة البنية التحتية مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة من الأجهزة التنفيذية والمواطنين لتحقيق التعاون المثمر.

التطور نحو الاستزراع النباتي

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور من خلال عرض تقديمي الموقع العام لمنطقة شمال سهل الحسينية ومراحل تطور المنطقة نحو الاستزراع النباتي وتحديد نطاق الغطاء النباتي بمنطقة شمال سهل الحسينية مقارنة بالمزارع السمكية بالمنطقة، والجدول الزمني لخطة العمل الخاصة بمساحة 17 ألف فدان، فضلا عن عرض نماذج للتعديات والأضرار الواقعة على أفرع الري وموقف محطات الري والصرف المطلوب رفع كفاءتها.

وأشار محافظ بورسعيد إلى استمرار اتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بتجفيف الأراضي، التي تشمل تشغيل محطة الطوارئ بالمنطقة، وغلق فتحات المصارف وإزالة التعديات من المزارع السمكية، و تطهير المصارف والمراوي و تنفيذ أعمال تجفيف الأرض واستصلاحها لتنضم للرقعة الزراعية بالمحافظة ،وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من أعمال إزالة التعديات وتجفيف الأرض بمنطقة شمال الحسنية ،والبدء في إجراءات التخصيص للأراضي الزراعية التي يتم إزالة التعديات عليها لمنع التعدي مجددا، وتقديم كافة الدعم لاستصلاح وزراعة أكبر قدر ممكن من الأراضي.

محافظ بورسعيد يوجه بالتصدي للتعديات على أملاك الدولة

ووجه محافظ بورسعيد، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المسئول عن اعمال التعدي، و عدم السماح بعودة التعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية مؤكدا أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، وإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

كما ووجه النائب سليمان وهدان الشكر لمحافظ بورسعيد علي الاهتمام الكبير الذي تشهدة مناطق الحنوب ومستوي الخدمات بها موكدا بأن هدفنا جميعا هو الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لكافة أبناء الجنوب