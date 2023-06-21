تفاصيل مشروع «مودة» لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج بالمنيا

مشروع «مودة» يهدف إلى تأهيل الشباب المقبل على الزواج وبناء كيان الأسرة بشكل مستقر ومتماسك، ويهتم بعقد سلسلة ندوات تناقش موضوعات متعددة منها الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية، والصحة الإنجابية وأهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج، حيث شارك حتي الآن نحو 6 آلاف شاب وفتاة من أبناء المحافظة في مشروع «مودة».

تأهيل الشباب المقبل على الزواج

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن تنظيم ندوة تعريفية إرشادية بقرية عطف حيدر في شمال المنيا، وهي إحدى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركز العدوة، ضمن فعاليات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" لتأهيل الشباب المقبل على الزواج وبناء كيان الأسرة بشكل يتبني مبادئ المودة والرحمة، بدعم من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

شارك فى الندوة: ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، والدكتور أحمد عباس، ومحمود المصري، منسقي برنامج مودة بالوزارة، وقيادات المجتمع المحلى.

أهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة المنيا أن الندوة استهدفت 37 فتاة من المقبلات على الزواج، ودارت موضوعاتها حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية والحرص على حسن المعاملة، والمودة والرحمة بين الزوجين، والجوانب الصحية وأهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج، والصحة الإنجابية والاهتمام بصحة الأم والطفل.

وقال وكيل تضامن محافظة المنيا، إن المشروع القومي "مودة" نظم 27 فاعلية خلال شهر، وتم تنفيذ 23 حملة ودورة تدريبية، لتقديم كافة سبل الدعم والارشاد النفسي ونقل الخبرات اللازمة للشباب المقبلين على الزواج، حيث بلغ إجمالي المشاركين 6 آلاف شاب وفتاة من أبناء المنيا.