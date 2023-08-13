250 محلا يطلبون استخراج تصاريح الأوكازيون الصيفي في الإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي بمديرية تموين الإسكندرية أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم مدير المديرية تعمل جاهدة لنجاح الأوكازيون الصيفي من خلال تيسير استخراج تصاريح المشاركة التي تصدر عن طريق إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية التي وصلت حتى الآن إلى استخرج تصاريح مشاركة لعدد 250 محلا متنوع النشاط.

محاضر للمخالفين

أضاف القلش أنه بناء على تعليمات المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية يتم إحكام الرقابة ومتابعة الإلتزام بالأسعار المعلنة قبل الخصم وبعد الخصم للمحلات المشاركة في الأوكازيون والحاصلة على تصريح من المديرية كما يتم مراجعة المحلات التي ترفع لافتات الأوكازيون ولم تتقدم أو تحصل على التصريح اللازم حيث تم تحرير عدد 5 محاضر لمحلات لم تتقدم بإستخراج تصاريح لها بالمشاركة. ‏

المتابعات مستمرة في الأوكازيون الصيفي

وأوضح مدير إعلام تموين الإسكندرية أن الإدارات التموينية على مستوى الإسكندرية تتابع الأسواق والمحلات بشكل دوري لضبط المخالفين وتحرير محاضر امتناع البيع وضبط الأغذية المنتهية الصلاحية وتعمل على مراقبة الأسعار وضبط الأسواق لحماية المواطنين من أي إستغلال أو رفع أسعار في جميع أنحاء الإسكندرية.