«المركزي للتنظيم والإدارة» يهنئ رئيس النيابة الإدارية بمنصبه الجديد

استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

التعاون المشترك

كما تناول اللقاء بحث سُبُلِ تعزيز التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في كافة المجالات القانونية والتدريبية.

جاء ذلك بحضور المستشار ساهر أنور، مدير إدارة منظومة المتغيرات المكانية، والمستشار محمد العابد، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجهاز، وعادل عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، والدكتور إسماعيل سامي الإدارة القانونية بالجهاز.