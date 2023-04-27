استعلام بوابة الوظائف الحكومية التابعة لإشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، متاح لجميع المواطنين على مدار 24 ساعة، إذ تشمل البوابة، كل ما يتعلق بموظفي الجهاز الإداري للدولة، سواء للباحثين على وظائف حكومية أو الموظفين العاملين بالجهاز الإداري، ولديهم استفسارات فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية أو من لديهم شكاوى إدارية، أو من يريدون الاستعلام عن حركات الترقيات وغيرها.

إقبال على استعلام بوابة الوظائف الحكومية

وتلاحظ في السنوات الأخيرة، وجود إقبال كبير على استعلام بوابة الوظائف الحكومية، الخاضعة لإشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خاصة بعد التطوير الذي قام به الجهاز برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حيث يستطيع الموظف الحكومي، الحصول على كل البيانات، وتلبية احتياجاته التي يريدها من بيانات أو استعلامات بسهولة ويسر، من خلال خطوات مبسطة عكف المسؤولين بالجهاز على تقديمها مبسطة في صورة «سكاشن» لرواد البوابة.

خطوات استعلام بوابة الوظائف الحكومية

يستطيع الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة، الدخول على رابط استعلام بوابة الوظائف الحكومية عبر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والادارة من خلال هذا الرابط

2- الضغط على سيكشن بوابة الوظائف الحكومية أسفل يمين الصفحة الرئيسية للموقع.

3- يظهر بعد ذلك 5 سكاشن «الرئيسية- استعلام- الوظائف- اتصل بنا- دخول».

ويكون رابط استعلام بوابة الوظائف الحكومية ، اختصارا للثلاث خطوات السابقة، في حالة الرغبة في الوصول للاستعلام مباشرة، بعيدا عن الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ومن الجدير بالذكر، أن المركزي للتنظيم والإدارة، أتاح منذ عدة أيام، الاستعلام عن نتيجة اختبارات المتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف.

وفتح الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، باب التظلم من النتيجة من يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري ولمدة أسبوعين، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر أن يسلم الجهاز النتيجة إلى وزارة الأوقاف، عقب انتهاء المدة المقررة لتقديم التظلمات ومراجعتها.