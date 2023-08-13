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الأمم المتحدة تحذر من زيادة الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لأعلى مستوياتها

كتب:

هانى حسن
01:14 م | الأحد 13 أغسطس 2023
الأوضاع الإنسانية في أفغانستان- صورة أرشيفية

الأوضاع الإنسانية في أفغانستان- صورة أرشيفية

أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير صادر، اليوم الأحد، أن النقص الحاد في التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في أفغانستان، أدى إلى انخفاض هائل في عدد الأشخاص المستهدفين بالمساعدات الغذائية شهريًا من 13 مليونًا في بداية العام إلى 9 ملايين بين مارس وأبريل، و5 ملايين شخص في مايو، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف التقرير أنه اضطر نحو 262 مرفقًا صحيًا ثابتًا ومتنقلًا إلى التوقف عن تقديم الخدمات الصحية، مما أثر على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية لمليوني شخص، فيما يواجه نحو 2800 فصل في المجتمع المحلي الإغلاق في أغسطس مما يؤثر على أكثر من 141 ألف طفل أكثر من نصفهم من الفتيات.

ووفق «أوتشا» تواجه خطة الاستجابة الإنسانية لأفغانستان لعام 2023 حاليًا فجوات تمويلية كبيرة، تصل إلى 1.3 مليار دولار، مما يترك الأسر الأفغانية الضعيفة تواجه ظروفًا قاسية ومستويات عالية من الجوع.

وحذر «أوتشا» من ارتفاع الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بسبب السنة الثالثة على التوالي من الظروف الشبيهة بالجفاف، وتفاقم الفقر بعد أربعين عامًا من الصراع. 

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بقلم هانى حسن