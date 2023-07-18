«الصليب الأحمر الدولي»: مقتل وإصابة 640 طفلا بالألغام في أفغانستان

سلّط تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، الضوء على الضحايا والمصابين من الأطفال؛ جراء انفجارات الألغام الأرضية ومخلفات الأسلحة المتفجرة في أفغانستان، داعيًا المجتمع الدولي إلى بذل جهود إضافية لمعالجة قضية التلوث بالأسلحة.

وسجلت اللجنة، مقتل وإصابة 640 طفلًا في 541 حادثة انفجارات ألغام أرضية ومخلفات متفجرة بين يناير 2022 ويونيو 2023 ما يقرب من 60% من إجمالي عدد الضحايا المدنيين لنفس الفترة البالغ (1.092 شخصًا) بسبب الحوادث ذات الصلة بالقذائف غير المنفجرة.

الأطفال هم الضحايا الأساسيون لحوادث الألغام الأرضية

ومن جانبه، أوضح محمد ناصر حيدري، خبير إبطال الذخائر في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن المدنيين وخاصة أن الأطفال هم الضحايا الأساسيون لحوادث الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، لافتًا إلى تلوث المناطق التي كانت تُستخدم كقواعد عسكرية أو التي دارت فيها نزاعات مسلحة على مدار الأربعين عامًا الماضية بأسلحة متروكة أو غير منفجرة.

وأضاف المسؤول بالصليب الأحمر ، في بيان «الآن بعد أن انخفض القتال بشكل كبير، عاد أولئك الذين فروا من منازلهم أثناء النزاع المسلح، وهم قادرون على السفر إلى المناطق التي كان يتعذر الوصول إليها سابقًا، مما يعرضهم لخطر أكبر لمصادفة ذخائر غير منفجرة».