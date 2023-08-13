رفع 36 ألف طن قمامة ومخلفات مباني من مراكز الشرقية

قال المهندس محمد صلاح، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام بالشرقية، إن وحدة التدخل السريع قامت برفع 36320 طن قمامة ومخلفات مباني.

رفع 36 ألف طن قمامة بالشرقية

وأكد «صلاح» أنه تم رفع 11100 طن قمامة ومخلفات مباني من النقطة الوسيطة بالغار وطريق القنايات والوحدة المحلية بالشوبك بمركز الزقازيق بواقع 555 نقلة، وكذلك تم رفع 4840 طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمركز أبو كبير بواقع 242 نقلة، كما تم رفع 20380 طن قمامة ومخلفات مباني من المقلب الرئيسي بمركز بلبيس بواقع 1019 نقلة وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة.

نقل المخلفات والقمامة إلى مدفن الخطارة

وأشار إلى أنه تم عمل الصيانة الدورية لمدفن الخطارة من خلال فتح وتسوية مطالع المدفن، وذلك باستخدام 10سيارات «تريلا – نقل – قلاب - 2 لودر».

وشدد محافظ الشرقية على وحدة التدخل السريع بنقل المخلفات والقمامة التي يتم رفعها يومياً للمدفن الصحي بالخطارة، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الأمراض والفيروسات، مؤكدا على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية على العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.