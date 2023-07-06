رفع 670 طن قمامة وأتربة من شوراع الدقهلية

شنت محافظة الدقهلية حملة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة والأتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة، بمشاركة 9 وحدات محلية بنطاق المحافظة، حيث جرى رفع 570 طنا من القمامة و100 طن أتربة و20 طنا من المخلفات الصلبة، ونواتج تقليم الأشجار بالشوارع والميادين نطاق المنطقة المركزية ونطاق الطرق الرئيسية السريعة من سندوب حتى المنطقة الصناعية بجمصة.

حملة مكبرة لتنظيف شوارع وطرق الدقهلية

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، شارك في الحملة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة والوحدات المحلية وبمشاركة نواب رؤساء الوحدات المحلية من أجل رفع كفاءة ومستوى النظافة داخل مدينة المنصورة، من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كافة القطاعات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين، وباشرت الحملة أعمالها بمشاركة الوحدات المحلية في كل من«دكرنس ومنيه النصر ونبروه وشربين وبلقاس وبني عبيد والسنبلاوين وميت غمر وأجا».

تشغيل 9 مكنسيات لتنظيف شوارع وطرق محافظة الدقهلية

وأوضح البيان أن الحملة تضمنت الطرق السريعة من سندوب حتى المنطقة الصناعية بمدينة جمصة وجرى تشغيل 9 مكنسيات على الطرق السريعة بداية من كوبري سندوب حتى جمصة، وبالمنطقة المركزية فقد جرى رفع الأتربة من شارع بورسعيد، وغسيل رصيف كورنيش المشاية ودهان سور الكورنيش بداية من حديقة عروس النيل وترميم الرصيف أمام دورة المياه العمومية بشارع الترعة.