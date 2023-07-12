رفع 255 طن قمامة خلال حملة نظافة مكبرة في 14 مركزًا بكفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة مكبرة، ورفع القمامة والأتربة من الشوارع والميادين، وخاصة بالقرى؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان، اليوم الأربعاء، أن مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، تشهد استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة في 14 مركزا ومدينة، مشيرًا إلى رفع 255 طن قمامة، و15 طن أتربة من الشوارع والميادين، بالتعاون مع مراكز ومدن المحافظة، وجهاز النظافة.

المتابعة المستمرة لرفع المخلفات وقص الأشجار

ووجه محافظ كفر الشيخ، بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وتجميل وقص الأشجار بمداخل المدن وريها بشكل منتظم.