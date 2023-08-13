جمعية خيرية تنظم يوما ترفيهيا لأطفال «قادرون باختلاف» بالعريش: هدفنا نفرحهم

سعادة بالغة ظهرت على وجهوهم الصغيرة وهم ينظرون إلى المياه ويلعبون فيها بمرح، فبالرغم من القدر لم يمنحهم الحياة التي يحلمون بها مثل سائر أقرانهم، إلا أنهم يحاولون الاستمتاع بكل ما يمتلكونه قدر المستطاع، لذا، عاش أطفال إحدى دور الأيتام بالعريش، خاصة ذوي الهمم، يوما استثنائيا مليئا بالسعادة.

«هدفنا إننا نفرح الأطفال ونشوف السعادة في عيونهم»، بتلك الكلمات تحدث شرف السيد خلف، رئيس مجلس إدارة جمعية روافد الخير، الخيرية بالعريش، عن المبادرة التي قررت الجمعية تنظيمها للأيتام وذوي الهمم.

يوم ترفيهي لأطفال «قادرون باختلاف» في العريش

وروى «السيد»، أن الجمعية قررت إطلاق مبادرة «صيفنا على كيفنا»، لتنظيم يوم ترفيهي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، وذلك بالتنسيق مع أحد دور الأيتام بحي العبور في العريش: «اليوم كان فيه أنشطة كتير، زي الفوازير والسباحة والألعاب المختلفة»، بحسب حديث رئيس الجمعية في بيان له.

«الأطفال كانوا فرحانين جدا، واليوم كان فيه وجبات ومشروبات مجانية مخصصة ليهم، وألعاب كثيرة»، عبارة وصفت بها ليلى مرتجى، إحدى أعضاء الجمعية، ما عاشه الأطفال في ذلك اليوم المميز.

رسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام

جاء اليوم الترفيهي في ظل المبادرة التي أطلقها الجمعية الخيرية بعنوان «صيفنا على كيفنا»، إذ أوضحت عزة كمال، مسئول الرعاية الكاملة بمديرية التربية والتعليم لذوي الأحتياجات الخاصة في بيان لها، أن المبادرة هدفها رسم البسمة على وجوه الأطفال، وشاركت فيها فرقة العريش للفنون الشعبية، وعدد من المطربين الشعبيين والكورال بالإدارة التعليمية، وعدد من وجهاء المجتمع المدني والشعبي بمحافظة شمال سيناء.